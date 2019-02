Kiel

Bei einem Brand in einem Hotel am Kieler Wissenschaftspark ist am Sonnabend eine Person verletzt worden. Das Feuer war in einem Zimmer im zweiten Obergeschoss des Hotels ausgebrochen. Gegen 19.40 Uhr wurde die Leitstelle der Feuerwehr durch die Brandmeldeanlage alarmiert. Mit knapp 50 Einsatzkräften rückte die Berufsfeuerwehr Kiel, die Freiwillige Feuerwehr Suchsdorf sowie der Rettungsdienst zum Einsatzort aus.

Das Hotel wurde evakuiert und die Brandbekämpfung eingeleitet. Eine Person konnte durch die Einsatzkräfte gerettet werden und musste zur weiteren Versorgung in ein Kieler Krankenhaus transportiert werden. Insgesamt 19 Hotelgäste mussten durch den Rettungsdienst versorgt werden.

"Nach umfangreichen Lösch- und Belüftungsmaßnahmen konnte der Einsatz gegen 21 Uhr beendet werden. Teile des Hotels bleiben nach dem Feuer unbewohnbar", sagte ein Feuerwehrsprecher. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist derzeit noch nicht bekannt.

Von RND/jad