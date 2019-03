Persönliches und Politisches schildert Angelika Volquartz in ihrem Buch „Mein Herz schlägt in Kiel“, das jetzt im Handel ist. Die vormalige Kieler Oberbürgermeisterin (2003 bis 2009) beschreibt darin zum Beispiel, wie sie sich als berufstätige junge Mutter in der Männerwelt der CDU durchsetzte.