Berlin/Kiel

Wie die CAU Kiel am Dienstag mitteilte, steht im Mittelpunkt des Projekts „ Bioökonomie auf Marinen Standorten“ die Entwicklung eines Innovationsraumes in Norddeutschland mit 79 Projektpartnern aus Forschung, Industrie und Verwaltung. Unter ihnen sind 20 hauptsächlich norddeutsche Forschungseinrichtungen und 34 Unternehmen.

„ Bioökonomie ist die Zukunft unserer Wirtschaft“, sagte Bundesministerin Anja Karliczek ( CDU) nach Angaben der Kieler Uni. Die Forscherteams sollen an Textilien aus nachwachsenden Rohstoffen, an der Rohstoffrückgewinnung aus Abfällen, an der nachhaltigen Nutzung von Meeresorganismen und an neuen Lebensmittelsystemen arbeiten.

Projektleiter sind Prof. Carsten Schulz vom Institut für Tierzucht und Tierhaltung der Agrar- und Ernährungswissenschaftlichen Fakultät und Prof. Rüdiger Schulz vom Botanischen Institut der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät. Das Bundesministerium fördert das Projekt „ Bioökonomie auf Marinen Standorten“ über fünf Jahre.

Von KN/dpa