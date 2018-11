Kiel Stickoxid-Messstation - CDU-Fraktionschef fordert neuen Standort Der Standort der Stickoxid-Messstation am Theodor-Heuss-Ring in Kiel muss korrigiert werden. Das fordert der Vorsitzende der CDU-Fraktion im schleswig-holsteinischen Landtag, Tobias Koch.

Von Michael Kluth

Die Messstation des Landes am Theodor-Heuss-Ring in Kiel steht direkt an der Hauswand und zugleich nahe an der Fahrbahn. Der Messpunkt liegt nur 1,20 Meter hoch, allerdings ist der Einlass mittels eines kleinen Schornsteins auf die erforderlichen 1,50 Meter erhöht.