Kiel

Wie die Polizei am Dienstagvormittag mitteilte, waren die kleinen Stockenten in den Kellerschacht an der Straße Mühlendamm unmittelbar am Citti-Park gefallen und dort gefangen. "Entenjungen und Entenmutter versuchten vergeblich wieder zueinander zu kommen", sagte Polizeisprecher Oliver Pohl.

Enten-Familie schnell wieder vereint

Die eintreffenden Beamten fanden jedoch einen Weg und konnten die geflügelte Familie schon um 21.17 Uhr wieder vereinen. "Ein schönes Ostergeschenk für alle Beteiligten", teilte Pohl mit. Ob ein solcher Einsatz ins Aufgaben-Repertoire der Polizei Kiel gehört, sagte er nicht.

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.