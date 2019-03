Der in Brand geratene Inhalt eines Müllwagens hat am Freitagmorgen die Feuerwehr am Citti-Park auf den Plan gerufen. Wie die Leitstelle bestätigte, waren zwei Löschfahrzeuge der Hauptwache ausgerückt, nachdem das Feuer gegen 9.20 Uhr auf dem Anfahrtsweg zum Einkaufszentrum gemeldet worden war.