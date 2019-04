Die Sprottenkarte kommt allmählich bei den Händlern an. Seit drei Jahren können shoppingfreudige Kieler in einigen Läden Punkte sammeln. Dem Sprottenkarten-Verbund traten am Montag zwei neue Mitglieder bei. Ab sofort lösen auch die Gastronomiebetriebe Cup & Cino sowie Dean & David Kundenpunkte ein.