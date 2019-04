Kiel

Von der Hörn auf die große Bühne: Das ist der Traum von Taylor Luc Jacobs. Mit dem Lied "Freiheit" von Marius Müller-Westernhagen will der 23-Jährige in der Liveshow am Sonnabend (20.15 Uhr/ RTL) die Zuschauer überzeugen und hofft auf "eine Bestätigung für das, was ich mache".

Studium ist "Plan X, Y, Z"

Denn in Taylors Leben steht die Musik an erster Stelle. Zwar macht er parallel ein Fernstudium zum Kultur- und Medienmanager, doch das ist nur "Plan X,Y,Z". Als Sänger, Songwriter und Produzent möchte er seinen Lebensunterhalt verdienen und dabei „ich selbst bleiben“. Wie lässt sich das mit einer Castingshow vereinbaren, der nachgesagt wird, den Kandidaten strenge Vorschriften zu machen?

Eigene Wünsche klar äußern

"Ich sage lieber einmal etwas mehr als zu wenig", erzählt Taylor, der nach eigenen Angaben in der Vergangenheit die Zusammenarbeit mit namhaften Produzenten abgelehnt hat, da er sich zu sehr in eine Rolle gedrängt fühlte. Zwar geben die Macher von DSDS vor, welche Lieder er singen soll, aber der 23-Jährige kämpft um Mitsprache. Bisher ist er mit seiner Songauswahl zufrieden.

Inspiration an der Hörn

Taylor mag die ruhigen Töne, Balladen, gefühlvolle Lieder. "Mir gefällt es, wenn Wert auf die Worte und die Melodie gelegt wird." Um seine Musik auszudrücken, singt und schreibt der 23-Jährige am liebsten auf Deutsch, zum Komponieren ist er in Kiel gerne an der Hörn oder am Strand in Heidkate. Dass Taylor seine Lieder, die er im eigenen Tonstudio aufnimmt, bei DSDS nicht singen kann, ist kein Problem. Doch in Zukunft ist das der Traum. "Für jeden Musiker ist es das Größte, mit den eigenen Songs auf der Bühne zu stehen."

