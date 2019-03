Khao Sok/Kiel

Mit dem Lied "Der Weg" von Herbert Grönemeyer überzeugte Taylor Luc Jacobs die Jury. Auch seine Gruppenmitglieder Silvan Seehaase (26) aus Ammersbek und Jonas Weisser (17) aus Villingendorf schafften es eine Runde weiter.

Bei Taylor fließen die Tränen

Doch schon vor dem ersten Auftritt fließen die Tränen. Taylor ist von dem emotionalen Song, den Herbert Grönemeyer nach dem Tod seiner Ehefrau geschrieben hat, sehr ergriffen: Beim Vocal-Coaching werden er und seine Teammitglieder von ihren Emotionen überwältigt. „Ich glaube die meisten kennen das Gefühl von Verlust. Ich kenne es auch, jemanden zu verlieren", sagt Taylor.

"Das ist so ziemlich das Einschneidenste, was einem passieren kann im Leben. Wenn ich diesen Song singe, dann habe ich Bilder im Kopf, eine Geschichte, die ich erzähle, die ganz persönlich ist, die privat ist, aber durch meine Stimme nach außen kommt.“

Jurymitglieder sehr ergriffen

Diese Gefühle konnten die drei Sänger in ihren Auftritt transportieren. Direkt nach dem Vortrag ist Jury-Mitglied Pietro Lombardi ergriffen: "Das war für mich jetzt der erste magische Moment bei DSDS im Recall!" Und auch Xavier ist begeistert: „Danke an euch alle. Das war schön, das so von euch zu hören. Ich habe gedacht, das können sie eigentlich nur verkacken, aber ihr habt mich da eines Besseren belehrt. Vielen Dank dafür!“

Dieter Bohlen ist stolz

Und auch DSDS-Urgestein Dieter Bohlen ist voll des Lobes. "Große Gefühle. Echte Gefühle. Taylor, eine wahnsinnige Leistung. Ich bin total stolz, dass du meine Goldene CD bist", sagt er bei der Entscheidung. "Da brauch ich auch nicht drum herum reden. Du bist weiter." Taylor ist nun einer von 16 Kandidaten, die um die zehn Plätze in der erstenLive-Show kämpfen.