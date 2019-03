Phang Nga Bucht/Kiel

30 Grad und eine Luftfeuchtigkeit von 80 Prozent in Thailand stellen die DSDS-Kandidaten und die Jury in dieser Staffel gesundheitlich auf die Probe. Und Taylor Luc Jacobs aus Kiel (23) machen die Bedingungen besonders zu schaffen.

24 Stunden vor dem geplanten Auftritt bei "Deutschland sucht den Superstar" muss der Kieler ins Krankenhaus. "Ich habe den Taylor gerade auf dem Boden liegen sehen", sagte DSDS-Teilnehmer Davin. Bei Taylors Duett-Partnerin Antonia "Toni" Komljen (21) aus Hamburg liegen daraufhin die Nerven blank. Es fließen Tränen: "Mir tut es leid für Taylor, dass es ihm so schlecht geht. Ich weiß nicht, ob ich alleine singen oder in eine andere Gruppe gehen möchte."

Beide sollten vor der DSDS-Jury, bestehende aus Dieter Bohlen, Oana Nechiti, Pietro Lombardi und Xavier Naidoo, "Je ne parle pas français" von Namika singen. Auf einem Aussichtspunkt mit spektakulärem Blick auf die Phang Nga Bucht. Mit ihren über 100 bizarr geformten Inseln gilt die Bucht als einer der schönsten Orte der Welt. Doch daran ist erst einmal nicht zu denken.

Vom DSDS-Set ins Krankenhaus: Was war los mit Taylor Luc Jacobs ?

Im Krankenhaus untersuchen Ärzte Taylor Luc Jacobs und geben Entwarnung: Nur ein heftiger Migräneanfall. Der 23-Jährige kann zurück ans Set und seinem Traum einer Musik-Karriere ein Stück näher kommen. Er wird mit Toni das Duett singen.

Juror Dieter Bohlen erklärt er vor dem Auftritt, was genau passiert ist: "Es ging mit Schwindel, Kopfschmerzen, Stimme weg los und dann wurde es gegen Abend total schlimm. Ich merkte, dass ich meine Gedanken nicht mehr so richtig kontrollieren kann." Und weiter: "Das kann einen natürlich umhauen, wenn man das noch nicht von sich gewohnt ist."

Das sagte die DSDS-Jury über Taylor Luc Jacobs

Unbeeindruckt von dem Migräneanfall performten Taylor Luc Jacobs und Antonia "Toni" Komljen dann Namikas Hit "Je ne parle pas français". Und die Jury fand für das Talent aus Kiel nur lobende Worte: "Bombenmäßig! Du hast heute so was von abgeräumt. Deine Stimme klang wie Bombe, da lag ein Gefühl darin. Das ist nicht deine Tonart und dann das Duett. Ich dachte, das kann niemals funktionieren. Du hast die Nummer tausendmal besser gesungen als Namika", sagt Dieter Bohlen.

Auch Xavier Naidoo lobt Taylor Luc Jacobs: "Ich war sogar so weit zu sagen, das war deine beste Performance heute."

Oana Nikiti gerät regelrecht ins Schwärmen: "Du hast etwas ganz Tolles in deinen Augen, eine gewisse Ehrlichkeit. Du hast das gewisse Etwas, was alle Mädels gut finden werden." Ebenfalls beeindruckt von der Leistung war Pietro Lombardi: „Woher nimmst du diesen Sound? Das ist unfassbar. Mega!”

Taylor Luc Jacobs ist noch eine weitere Woche in Thailand

Außer Frage, dass Taylor Luc Jacobs aus Kiel beim Auslands-Recall von DSDS eine Runde weiter ist. Auch seine Duett-Partnerin hat die Hürde genommen. Philipp Kanjo (28) aus Höchst ( Österreich) und Jessica Baykina (18) Make-up Artist aus Münster flogen raus.

Bis zu den Live-Shows von " Deutschland sucht den Superstar" muss Taylor Luc Jacobs nun weiter die Jury von sich überzeugen. Denn erst Ende März steht fest, welche zehn Kandidaten es auf die Studio-Bühne und vors Publikum schaffen.

Für Taylor Luc Jacobs und die restlichen Kandidaten geht es jetzt aber erst einmal in ein 5-Sterne-Hotel am Strand von Khao Lak und in die dritte Recall-Runde in Thailand.

