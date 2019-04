Kiel

Mit "Freiheit" von Marius Müller-Westernhagen, das Taylor auf dem Klavier selbst spielte, schaffte es der 23-jährige Berufsmusiker wieder, Gefühle zu übermitteln. Schon im Vorfeld hatte er sich auf das Lied gefreut. "Ich mag es, Geschichten zu erzählen." Dass der Westernhagen-Klassiker stets mit dem Mauerfall und der Wende in Verbindung gebracht wird, findet Taylor inspirierend. "Da wäre ich gerne dabei gewesen."

Jury-Urgestein Dieter Bohlen fand es "sehr mutig", dass sich Taylor an das Lied von Westernhagen herangewagt hat. "Das hast du sehr gut gemeistert." Pietro Lombardi, DSDS-Gewinner von 2011, sagte: "Ich genieße es, dir beim Singen zuzuhören. Du hast alles, was man braucht. Unglaublich." Nichts auszusetzen hatte auch Oana Nechiti. "Es hat für mich alles gestimmt." Am kommenden Sonnabend kämpft Taylor mit den noch fünf verbliebenen Kandidaten um den Einzug ins Finale.

