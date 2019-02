Kiel

Ein Dachstuhlbrand hat am Montagabend in einem Mehrfamilienhaus in Kiel für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Das Feuer war gegen 19:30 Uhr entdeckt worden. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Meimersdorf drang bereits dichter Rauch aus dem Dach.

Mit mehreren Trupps unter Atemschutz und einer Drehleiter konnten die Flammen unter Kontrolle gebracht werden. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, da das Feuer in dem Dachstuhl mehrere Glutnester gebildet hat. Die Einsatzkräfte müssen das Dach Stück für Stück aufbrechen.

Eine Person bei Löscharbeiten verletzt

Das Feuer war um 20:40 Uhr gelöscht. Die Feuerwehr musste aber für Nachlöscharbeiten Teile des Dachstuhls mit Kettensägen öffnen und nach Glutnestern suchen. Ein Hausbewohner verletzte sich bei Löschversuchen vor dem Eintreffen der Feuerwehr.

Insgesamt sieben Personen wurden vor Ort vom Rettungsdienst betreut, in ein Krankenhaus musste niemand gebracht werden. Im Einsatz waren insgesamt 30 Einsatzkräfte des Löschzuges der Feuer- und Rettungswache Ost der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Kiel-Meimersdorf sowie des Rettungsdienstes. Die Sperrung des Meimersdorfer Wegs soll am späten Abend aufgehoben werden.