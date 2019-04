Kiel

Ein Dachstuhlbrand hielt die Kieler Feuerwehr in der Nacht zu Mittwoch auf Trab. In einer Dachgeschosswohnung in der Holtenauer Straße kam es zu einem Brand. Das Feuer griff auf das Dach des mehrstöckigen Hauses über. Eine Person wurde verletzt.

Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde sie um 23.07 Uhr über den Brand informiert. Die Feuerwehrleute hatten aufgrund widersprüchlicher Angaben der Erstmelder zunächst Probleme, das Feuer zu finden. Wenig später kamen sie zum richtigen Einsatzort in der Holtenauer Straße an und brachten elf Menschen in Sicherheit.

Ein Mensch wird verletzt

Bei dem Brand wurde eine Person verletzt. Noch in der Nacht konnte das Feuer gelöscht werden, gegen 4 Uhr morgen überprüften die Einsatzkräfte nochmal die Brandstelle. Im Einsatz waren etwa 50 Feuerwehrleute.

Von RND/sal