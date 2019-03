Kiel

„Das Schönste dabei sind ihre leuchtenden Augen“, erklärt Geschäftsführerin Anne Hermans. Bevor auf einer Fläche von 2400 Quadratmetern eine Sammlung von nach und nach mehr als 400 Musikinstrumenten aus aller Welt, Akustik-Exponate, ein Tonstudio, Sinnesraum und Saal samt Bühne ihren Platz fanden, waren in dem roten Backsteinhaus das Archiv des Schifffahrtsmuseums und die Sternschule untergebracht. Dann stand das Gebäude viele Jahre leer.

Seit zehn Jahren nun bietet das dreistöckige Haus viel Platz für das Konzept der Initiatorinnen Andrea Schobies und Katrin Maschmann. Es greift „die Interessen der jungen Menschen auf und stellt ihre Neugier, Kreativität, Fantasie und selbstständigen Handlungen in den Mittelpunkt“, beschreibt Elke Fische vom Vorstand der Stiftung Jovita. „Wir sind allerdings kein offenes Museum, sondern möchten jedem Kind über Projekte zu bestimmten Themen den Zugang zur Musik ermöglichen, und das pädagogisch begleitet“, fasst Hermans, die seit 2015 Geschäftsführerin ist, zusammen.

Und so darf beispielsweise nach Herzenslust in Musicals gesungen, im Akustikraum geforscht und Instrumente angefasst, ausprobiert und gebaut werden. Rund 20 000 Kinder und Jugendliche gehen hier jährlich auf klangvolle Entdeckungsreise. „Wir hören immer, dass die Kinder total geflasht sind. Es ist wohl die Freiheit, alles ausprobieren zu dürfen, die uns ausmacht“, erklärt Hermans. Das würde sie besonders freuen, denn häufig seien es gerade die Fächer Musik und Kunst, die in Schulen „hinten runterfallen“.

Seit 2017 gibt es zudem das Musiculum Mobil, ein bunter Transporter mit Instrumenten, Spielen und Klangexponaten, der Kitas in ganz Schleswig-Holstein anfährt. Zudem werden einige Sonnabende im Kalender freigehalten, damit Kinder ihre Geburtstage im Musiculum feiern können.

