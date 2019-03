Kiel

Am Donnerstag hat der IT-Dienstleister Dataport ein frisch renoviertes Bürogebäude mit Raum für 300 Mitarbeiter eingeweiht. Das öffentlich-rechtliche Unternehmen mit Hauptsitz in Altenholz und weiteren Standorten in sechs Bundesländern will in seinem neuen IT-Zentrum Software-Lösungen für Verwaltungen von Kommunen und Land entwickeln. Zuvor hatte bereits das Kieler IT-Unternehmen Consist Software Solutions mit 175 Mitarbeitern seinen Sitz auf das Gelände verlegt.

Digitalwirtschaft in Kiel wächst

Die Digitalwirtschaft sei in Kiel in den vergangenen Jahren stark gewachsen, sagte Oberbürgermeister Ulf Kämpfer. Neben dem Wissenschaftspark als informeller IT-Campus, dem Coworking-Space Fleet 7 mitten in der Innenstadt sei nun innerhalb weniger Monate in Friedrichsort eine Dynamik entstanden.

Die Stadt will das Gelände kaufen und 30 Millionen Euro investieren

Noch in diesem Jahr werde der Technologiekonzern Toshiba auf das Gelände ziehen und weitere Unternehmen mitbringen. „Dann wollen wir als Stadt hier richtig loslegen.“ Ebenfalls in diesem Jahr werde die Landeshauptstadt das Industriegelände mit seiner teils 100-jährigen Infrastruktur kaufen und 30 Millionen Euro investieren. Es gehe nur noch um die Frage des Kaufpreises, der von den Altlasten auf dem Gelände abhänge, die derzeit gutachterlich ermittelt würden.

"Strandort Kiel " für Zukunftsbranchen

Als neuer „Strandort Kiel“ soll das alte Industriegebiet Treffpunkt für zukunftsweisende Branchen werden. Technologie-, Digital- und auch die Kreativwirtschaft, die sich bereits auf der Festung Friedrichsort angesiedelt hat, könnten hier zusammenfinden. „Aus diesen drei unterschiedlichen Welten wird etwas Tolles entstehen“, blickt Kämpfer in die Zukunft. „Was kann cooler sein, als wenn sich die Branchen hier treffen und man dann mittags zusammen mit einem (in der Festung gebrauten) Bier an den Strand geht.“ Diese Meereslage sei wohl einzigartig, schwärmte der Oberbürgermeister.

Schleswig-Holstein will Vorzeigeland werden

Nicht nur die Landeshauptstadt, sondern ganz Schleswig-Holstein sieht sich in Sachen Digitalisierung auf dem richtigen Kurs: „Unser Anspruch ist es, Vorzeigeland der Digitalisierung zu werden“, sagte Staatskanzleichef Dirk Schrödter. „Wir können aber nur vorn dabei sein, wenn auch die wichtigen Akteure der Digitalisierung bei uns im Land Führungsarbeit übernehmen. Dataport kommt dabei eine entscheidende Schlüsselrolle zu. Für den digitalen Fortschritt unseres Landes ist es ein echter Glücksfall, Dataport als Partner an der Seite zu haben.“

Zwar arbeiten in den neuen Dataport-Büros derzeit erst 130 Softwareexperten. Aber Dataport-Chef Johann Bizer ist zuversichtlich, dass die Kapazität von insgesamt 300 Arbeitsplätzen bald genutzt werde. „Das zusätzliche Gebäude haben wir echt gebraucht, weil wir wachsen. Das hängt damit zusammen, dass IT in den öffentlichen Verwaltungen einen immer größeren Stellenwert hat.“

Dataport wächst in Altenholz schneller als anderswo

In Altenholz beschäftigt das Unternehmen derzeit 1150 Mitarbeiter. Zwar wachse der Software-Entwickler an allen Standorten, aber mit jährlich 100 neuen Mitarbeitern an diesem überdurchschnittlich. „ Altenholz hat unter dem neuen Standort aber nicht zu leiden“, versichert der Vorstandsvorsitzende. „Im Gegenteil: Wir platzen dort aus allen Nähten. Deswegen war es eine gute Entscheidung, knapp fünf Kilometer entfernt den neuen Standort zu schaffen.“

