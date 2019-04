Kiel

Ein Gemeiner Delfin (Delphinus delphis) stattet seit Montag der Landeshauptstadt Kiel einen Besuch ab. Mehrfach tauchte der Delfin bereits an der Schwentine-Mündung aus dem Wasser auf und zeigte sich in seiner Pracht. Zu sehen bekam ihn auch der Betriebsleiter des Sporthafes Kiel, der am Dienstagmorgen auf einem Außeneinsatz an einer Baustelle war. Er drückte auf den Auslöser seiner Kamera und drehte ein Video.

Meeresbiloge Boris Culik sagt: Es ist ein Delfin

Der Heikendorfer Meeresbiologe Boris Culik bestätigte gegenüber KN-online, dass es sich bei der Sichtung in der Schwentine-Mündung um einen Delfin handelt: "Die Rückenflosse steht höher als beim Schweinswal, das Tier springt, was Schweinswale auch nicht häufig tun, und in der letzten Aufnahme meine ich einen typischen Delfin-Schnabel zu erkennen, der sich deutlich vom runden Kopf des Schweinswals absetzt."

Der Gemeine Delfin - auch gewöhnlicher Delfin genannt - hat einen weißlichen Bauch. Er wird bis zu zwei Meter lang und wiegt um die 60 bis 75 Kilogramm.

