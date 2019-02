150 Menschen sind dem Aufruf der Campus-Sparte des BUND in Kiel am Sonnabend gefolgt: Unter dem Motto "Climate action now" demonstrierten sie ihren Widerspruch gegen das Ergebnis der Kohlekommission. Der Ausstieg spätestens 2038 sei viel zu spät, so die Botschaft vom Hauptbahnhof zum Landtag.