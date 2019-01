Kiel

Das klingt paradox, ist aber so, wie aus einer Präsentation hervorgeht, die FH-Kanzler Klaus-Michael Heinze dem Ortsbeirat Neumühlen-Dietrichsdorf/ Oppendorf zeigte. Schon heute führen sich nach seinen Worten die Studenten schriftlichen Lernstoff überwiegend in digitaler Form zu. Und dass Bücher eines nicht zu fernen Tages in Hochschulen eher Randerscheinungen darstellen, gilt für Heinze als sehr wahrscheinlich.

Eine FH-Bibliothek als Lernzentrum

Darauf nimmt die FH Kiel schon in der Begrifflichkeit Rücksicht. Der vom Berliner Büro Becker und Partner geplante Neubau auf dem heute provisorisch als Parkplatz genutzten Gelände des ehemaligen Wertstoffhofes in Dietrichsdorf heißt nicht Bibliothek, sondern Bibliothekarisches Lernzentrum. Was es tatsächlich gut trifft, denn zu studieren heißt heutzutage immer häufiger Gruppenarbeit, für die Räume und der Zugang zu Informationen nötig sind. Trotz der Digitalisierung ist der Zugang zu Fachliteratur immer noch ortsgebunden, weil die Hochschulen-Rechner entsprechende Lizenzen der Verlage vorhalten müssen.

Der Bau könnte Mitte 2021 fertig sein

Wenn das vierstöckige Gebäude voraussichtlich Mitte 2021 fertig ist, bedeutet das für die FH einen Riesensprung. Von derzeit 100 wird die Zahl der Lernplätze dann auf 400 gestiegen sein. Unter anderem gibt es dann laut FH-Kanzler Heinze die Möglichkeit, einzelne Plätze längerfristig in Beschlag zu nehmen, um Abschluss- oder Doktorarbeiten anzufertigen. Seminar- und Tagungsräume werden ebenfalls zur Verfügung stehen, unter freiem Himmel studiert werden kann zudem auf Grünflächen um das Haus herum oder auf dem ebenfalls begrünten Dach. Sollten eines Tages die Bücher ganz aus der akademischen Welt verschwinden, können auf dem dafür vorgehaltenen Raum bequem weitere Lernplätze geschaffen werden.

Nur übergangsweise Verlust von Parkplätzen

Zum Verlust von Parkplätzen führt das auf 20 Millionen Euro veranschlagte Projekt laut Heinze nur übergangsweise. Der Wegfall der ohnehin nur provisorischen Stellflächen auf dem Standort des Lernzentrums soll durch den Bau eines vier- bis sechsgeschossigen Parkdecks in der Nähe des Ostuferhafens mehr als ausgeglichen werden. 500 Plätze könnten dort entstehen, einige weitere soll es unmittelbar am Neubau zum Heikendorfer Weg hin geben.

