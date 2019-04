Kiel

Die ersten Bahnen in der Halle wurden im Dezember 1966 geschwommen, und genau dieses Alter macht jetzt den Abbruch nicht ganz unkompliziert. Zur Wärmedämmung wurden damals künstliche Mineralfasern genutzt, die im starken Verdacht stehen, Krebs zu erregen. Und mindestens genauso gefährlich sind die Asbeststoffe, die in der Schwimmhalle stecken. Kunststoffanzüge und Atemschutzmasken gehören zur Standardausstattung der Arbeiter, die gegenwärtig im Innern der Halle zugange sind, um alles zu entfernen, was dem Bagger im Wege stehen würde.

Abbruch kostet mehr als 400.000 Euro

Damit sind die Fachmänner schon weit vorangekommen. Ende dieses Monats soll es auch der Hülle des Gebäudes an die Substanz gehen. Nötig sind dazu Bagger mit enormer Leistungskraft, denn mal eben so umstoßen lassen sich die Betonmauern der Halle gewiss nicht.Kostenmäßig schlägt der Abbruch mit knapp 400.000 Euro zu Buche. Hinzu kommen nach Angaben der Kieler Stadtverwaltung weitere 30.000 Euro für Voruntersuchungen, für das Anlegen eines Schadstoffkatasters sowie für die Sicherheits- und Gesundheitskoordination.

Filet-Grundstück mit einzigartigem Blick

Obwohl die Stadt also erheblich in Vorleistung geht, soll es bei der Devise von Baudezernentin Doris Grondke bleiben, dass das Filet-Grundstück mit einzigartigem Blick auf die Stadt „nicht verscherbelt“ wird. Bereits im vor gut einem Jahr präsentierten Programm „Gaarden hoch zehn“ wird die Entwicklung des Grundstücks der Schwimmhalle „als gemischt genutztes Quartier mit belebten Erdgeschosslagen sowie Wohnbebauung“ als Ziel vorgegeben. Genau daran arbeite man derzeit, heißt es seitens der Pressestelle im Rathaus.

