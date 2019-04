Kiel

Aufgerufen zu der Aktion am Sonnabend hatte die Kieler Bäder GmbH, die für die Instandhaltung der Strände zuständig ist, gemeinsam mit der Naturschutzinitiative „Love it like a Local“. Unterstützung gab es von der Flensburger Brauerei, die unter anderem ein Reinigungsfahrzeug bereitstellte.

Über 30 freiwillige Müllsammler

Auf 30 freiwillige Helfer hatte Anja Reimann von der Kieler Bäder GmbH gehofft, zu Beginn der Müllsammelaktion um 10 Uhr sah es so aus, als ob sich diese Hoffnung nicht erfüllen würde. Zu kalt war es, am Strand wehte ein eisiger Wind. Doch je länger die Aktion dauerte, desto mehr Unterstützer fanden sich am Olympiahafen ein. Am Ende sind es sogar mehr als 30.

Ärger über rücksichtslose Mitmenschen

Ausgestattet mit Einweg-Handschuhen, Greifzangen, schwarzen Eimern und braunen Papiersäcken gehen sie ans Werk, befreien die Natur von Unrat. Unter den Helfern ist Gudrun Philipp. Die Rentnerin wohnt in Schilksee und ärgert sich täglich über den Müll am Strand. Zielstrebig begibt sie sich an eine Stelle, von der sie weiß, dass dort viel Abfall liegt. „Es ist sehr schade, dass einige Menschen die Mülleimer nicht nutzen und den Strand verschmutzen.“

Auch Einkaufswagen eingesammelt

Auch Gustav Hansen ist gekommen, nach wenigen Minuten ist sein schwarzer Eimer gut gefüllt. Eingesammelt hat er Korken, Plastikverpackungen und Taschentücher. „Ich bin Naturfreund und habe Zeit, mich an solchen Aktionen zu beteiligen“, sagt der Rentner aus Holtenau, der auch schon andere Kieler Strände von Abfall befreit hat. Nach der dreistündigen Sammelaktion kamen rund drei Kubikmeter Müll zusammen, darunter auch mehrere Einkaufswagen.