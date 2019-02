Kiel

Eine Elterninitiative sorgte 1973 dafür, dass sich in Kiel im Stadtteil Pries-Friedrichsort ein dänischer Kindergarten etablieren konnte. Zuvor wurden die Kinder mit dem Bus nach Rendsburg gebracht. Ursprünglich war das Haus in der Fritz-Reuter-Straße 28 für Versammlungen der dänischen Minderheit gedacht.

540.000 Euro teurer Umbau bei laufendem Betrieb

Schon länger hatte man im Kindergarten mit dem Gedanken gespielt, eine zusätzliche Krippengruppe zu schaffen. „Der Bedarf war einfach da“, so Leiterin Tina Janzen-Schrum. Anfang November 2018 war es dann soweit. Nach einem viermonatigen und rund 540.000 Euro teuren Umbau bei laufendem Betrieb konnten die Krippenkinder ihre neuen Räume beziehen. Ermöglicht wurde die zusätzliche Gruppe durch die frei gewordene Hausmeisterwohnung. 1997 wurde an das eigentliche Haus angebaut, um dort eine weitere Elementargruppe unterzubringen. Diese zog nun nach Renovierung in den ersten Stock der alten Hausmeisterwohnung, sodass im Erdgeschoss vom Anbau die Räume „krippenfit“ gemacht werden konnten. Dazu wurde das Badezimmer so verändert, dass es jetzt von der Krippe aus begehbar ist, und eine Fußbodenheizung installiert.

Es wird ausschließlich Dänisch gesprochen

Vier Erzieher und vier pädagogische Assistenten kümmern sich um die 50 Kinder. Der dänische Kindergarten „Daginstitution Kiel-Pries“ ist der einzige seiner Art in Kiel. Träger ist der dänische Schulverein in Flensburg. Hier wird ausschließlich Dänisch gesprochen. Zwar ist es keine Voraussetzung, dass mindestens ein Elternteil auch die dänische Sprache beherrscht, aber „wir raten an, dass zumindest ein Elternteil sie kann, da alles, wie Elternbriefe oder Versammlungen, auf Dänisch ist“, sagt Janzen-Schrum.

Krippenkinder schlafen an der frischen Luft

Außer der dänischen Sprache gibt es auch ein paar Gepflogenheiten, die etwas anders sind. Alle Krippenkinder schlafen draußen. „In Skandinavien ist das üblich“, sagt Janzen-Schrum. Dafür gibt es zehn große, mit Babyfonen ausgestattete Krippenwagen. Die Kinder werden warm eingepackt und an die frische Luft gestellt. Das Babyfon misst gleichzeitig die Temperatur, die nicht unter minus acht Grad sinken darf. Außerdem gibt es noch ein paar spezielle Feste wie Santa Lucia im Dezember, Sankt Hans im Juni (Mittsommerfest) oder „die Katze aus der Tonne schlagen“ (dänischer Fasching).

Mehr über Kiel lesen Sie hier