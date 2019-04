Kiel

Der 32-jährige, der gemeinsam mit seinem Bruder Parminder bereits das thailändische Restaurant Banmaai in der Brunswik betreibt, startet das neue Projekt in zwei Phasen. Das auf die Hausnummer Bezug nehmende und seit gestern geöffnete „Hundert“ im Untergeschoss der Villa in der Holtenauer Straße bietet dem Gast täglich ab 9 Uhr ein indisches Frühstück, verwandelt sich am Nachmittag in einen „Tearoom“ und später in eine Bar, in die man nach Feierabend auf ein Glas Wein und indisches Barfood einkehren kann. Im darüber liegenden Restaurant „Haveli“, das in 14 Tagen eröffnen soll, wird eine ambitionierte und modern interpretierte indische Küche serviert werden.

Das Brot kommt aus echten Tanduröfen

„Unsere Familie hatte schon immer den Wunsch, unsere eigene kulinarische Kultur einmal in den Mittelpunkt zu stellen“, berichtet Amrinder Singh Bhinder. In der 1890 erbauten Villa, die der Kieler Ärztefamilie Portwich lange Jahre als Wohn- und Arbeitsplatz diente, habe man nun die idealen Voraussetzungen für dessen Verwirklichung gefunden: „Hier haben wir beispielsweise auch den Platz für echte Tanduröfen gefunden, die für die indische Küche eine zentrale Rolle spielen“, berichtet Bhinder und weist auf zwei moderne Exemplare der traditionellen Tonöfen, in denen unter anderem das Brot für beide Locations gebacken wird. In Sachen Hardware zeigt sich die nur durch eine Glasscheibe vom Gastraum getrennte Küche auch ansonsten auf dem neuesten Stand. „Ich werde hier zwar eine authentische indische Küche kochen, diese aber mit modernen Zubereitungs- und Anrichtetechniken kombinieren“, verspricht Küchenchef Preetam Singh Sodi, der in seiner Heimat Singapur schon in zahlreichen renommierten Häusern arbeitete.

Anknüpfen an die Geschichte des Gebäudes

Bereits jetzt hat sich in der ganzen Villa der Geruch indischer Gewürzwelten ausgebreitet. Er harmoniert gut mit den Curry-Tönen, in denen die Stühle im Gastraum des „Haveli“ gehalten sind. Innenarchitektonisch treffen hier viele stylische Elemente wie die floral anmutenden Blattgold-Lichtobjekte der italienischen Leuchtenmanufaktur Cattelani & Smith auf den Charme der alten Vila, die der Sohn des bekannten Kieler Internisten Dietrich Portwich, Georg Gauri, in den vergangenen Jahren aufwändig sanieren ließ. Noch stärker knüpft das „Hundert“ an die Geschichte des Gebäudes an, in dem klassische Bugholz-Stühle und Farbtöne an alte Zeiten erinnern. In der warmen Jahreszeit soll außerdem die Terrasse der Villa eröffnet werden. „In der Holtenauer Straße geht es ja auch immer ein bisschen um das Sehen und Gesehenwerden“, stellt Amrinder Singh Bhinder augenzwinkernd fest. „Diesem Umstand wollen wir natürlich auch Rechnung tragen.“

