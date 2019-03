Kiel

Als sich Kay Schnoor vor Jahrzehnten seine ersten Tattoos stecken ließ, war das noch ein subkultureller Akt und der heute 48-Jährige unterstrich damals so seine Zugehörigkeit zur Heavy-Metal-Szene. „Heute ist sogar mein Berater bei Bank tätowiert und will mit mir nicht nur über Zahlen, sondern auch das nächste Wacken-Programm reden. Die Tätowierung ist also definitiv in der Mitte der Gesellschaft angekommen“, befindet Schnoor, der seit 1996 ein eigenes Tätowierstudio in Husum betreibt.

Zu den Ausführungen des Tätowierers passt, dass die Atmosphäre bei der Kieler Tattoo Convention im Schloss am Sonnabend vor allem konzentriert wirkt. 30 Aussteller aus ganz Norddeutschland präsentieren hier ihr Angebot und haben alle Hände voll zu tun. Zahlreiche Besucher lassen sich nach einem ersten Spaziergang gleich einen Termin für den Abend oder den nächsten Tag geben, um sich dann live das Motiv ihrer Wahl oder auch ein Piercing stechen lassen.

Am Rande der Convention sorgen überdies einige Rapper für Unterhaltung. Am Nachmittag sind mit Sha Ali, RBH 241, Ceyz und Dillo einige Vertreter der Kieler Szene am Start, für den Abend werden mit T-Bounz und Azko Gäste von auswärts erwartet.

Die Tattoo Convention im Kieler Schloss ist am Sonnabend zwischen 12 und 22 Uhr und am Sonntag zwischen 10 und 20 Uhr geöffnet.