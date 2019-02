Kiel

"Es wird am Dienstag zu Verzögerungen in den Abläufen kommen", sagte Gewerkschaftssekretär Christian Godau. Bis zu 300 Teilnehmer erwartet die Gewerkschaft Verdi bei einem Warnstreik am Kieler Universitätsklinikum ( UKSH). Nicht zwingende Operationen fielen möglicherweise aus, Notoperationen hingegen nicht.

Im Tarifkonflikt des öffentlichen Diensts der Länder hat Verdi für Dienstag auch die Beschäftigten des Zentrums für Integrative Psychiatrie (ZIP) zum Warnstreik aufgerufen. Er soll um 5.30 Uhr beginnen und bis 21.45 Uhr dauern. Am Vormittag ist eine Demonstration geplant.

Mindestens 200 Euro mehr pro Monat gefordert

Die Gewerkschaften verlangen Einkommenssteigerungen von sechs Prozent - mindestens aber 200 Euro mehr im Monat. Die Tarifgemeinschaft der Länder lehnt dies ab, hatte bei der zweiten Verhandlungsrunde in der vergangenen Woche aber noch kein eigenes Angebot vorgelegt.

