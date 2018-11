Risse und Flicken im Asphalt – so sehen zahlreiche Straßen in Kiel und eben auch in Neumühlen-Dietrichsdorf aus. Der Ortsbeirat hatte auf seiner Sitzung am Jens Kruschwitz vom Tiefbauamt, eingeladen. Er erläuterte, wie der Fahrplan für Verbesserungen aussieht.