Kiel

Zunächst werde das mobile Gerät, das Luft ansaugen und gereinigt wieder ausstoßen soll, dort nur eine gute Woche platziert, um praktische Probleme wie Lärmmessung, Stromversorgung, die Verkehrssicherheit und die Akzeptanz der Bürger zu klären, erläuterte Geschäftsführer Robert Krüger von der Entwicklungsfirma Purevento aus Trittau ( Kreis Stormarn).

Stickoxidbelastung soll um zehn Prozent gesenkt werden

Der Prototyp werde dann in anderen Städten in Deutschland vorgestellt und in etwa zwei Monaten nach Kiel zurückkehren für einen mehrwöchigen Luftreinhalte-Praxistest. Der Hersteller geht davon aus, mit sechs Geräten die Stickoxidbelastung an dem 190 Meter langen Theodor Heuss Ring um etwa zehn Prozent reduzieren zu können.

Die Stadt Kiel will den Praxistest mit Messungen abwarten. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer ( SPD) betonte, was diese Geräte bringen, sei noch nicht abschätzbar. Das Umweltministerium des Landes werde entscheiden, ob die Geräte als eine Maßnahme mit in den Luftreinhalteplan für die Stadt Kiel kämen.

Von KN-online