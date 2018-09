Kiel

Auf dem CAU-Campus ist der autonome Bus Emil lediglich mit 8 km/h unterwegs: "Das könnte für mich etwas schneller gehen", sagte Uni-Präsident Lutz Kipp, als er mit Marten Jensen vom Greentec-Campus in Enge-Sande und Ralph Hirschberg von der Eura AG aus dem Gefährt steigt. Doch aus Sicherheitsgründen geht in den kommenden zwei Tagen nicht mehr Geschwindigkeit auf dem Campus, schließlich gehen Sicherheit vor und die Frage, die Lösung autonomer Fahrzeuge für die Zukunft akzeptabel zu gestalten. Später sollen autonome Busse ja nicht nur zwischen Uni-Pforte und Audimax cruisen.

In Nordfriesland fährt Emil kilometerlang

Wie das gehen soll, erforscht der Greentec-Campus in Nordfriesland, wo Emil als autonomer Bus bereits seit einigen Wochen auf dem 16 Kilometer langen Teststreckennetz unterwegs ist. Die Fahrt in Kiel soll helfen, die Technik einem breiteren Umfeld zu präsentieren. "Denn die Industrie wird die Produkte nur in den Markt einführen, wenn die Angst der Menschen weg ist." Mit Fragebögen versuchen die Experten daher auf dem nordfriesischen Campus schon jetzt zu erfahren, welche Befürchtungen es gibt, um sie aus dem Weg zu räumen. Übrigens: Derzeit begleitet ein Steward jede einzelne Fahrt. So ganz autonom fährt es sich also weder in Enge-Sande noch in Kiel.

Nachfolger in Keitum und Dithmarschen

Entscheidend wird generell natürlich die Geschwindigkeit sein, mit der ein solcher Bus unterwegs ist. 15 km/h darf Emil höchstens fahren, technisch sind bis zu 45 drin. Sollen autonome Busse ländliche Regionen anbinden, den Busfahrermangel beseitigen oder grüne Lösungen sein? Getestet werden soll das ab spätestens Ende kommenden Jahres auch in Keitum auf Sylt und in einem Ort im Kreis Dithmarschen. Ralph Hirschbergs Eura AG fasst alle Projektbeteiligten zusammen: "Wir sind gerade dabei, für den öffentlichen Raum die Genehmigungen zu besorgen." In zehn Jahren sollten solche Busse dann schon regelmäßig im Nahverkehr unterwegs sein, so seine Prognose.

Auf dem Weg dahin gibt es am morgigen Dienstag noch einen Fachkongress "Autonomes Fahren in Schleswig-Holstein aus Sicht von Wissenschaft und Wirtschaft", der um 8 Uhr im Steinitz-Hörsaal der CAU Kiel (Ludewig-Meyn-Straße 8) startet. Auch Easy Mile, französischer Hersteller von Emil, wird dort vertreten sein. Und um 10.30 Uhr hält Prof. Thomas Meurer in der Seeburg einen Vortrag zu "Autonomen Systemen und Robotik".