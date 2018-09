Kiel

Eigentlich hätte die Alte Post bersten müssen vor Besuchern. Tat sie aber nicht. Dabei verhieß das Thema des „Virtuellen Barcamps“ Spannung pur: Eine Gewerkschafterin und ein Arbeitgeberfunktionär diskutierten über Chancen und Risiken der Digitalisierung in der (Kieler) Arbeitswelt.

Und das vor großem Internet-Publikum per Livestream, so die Hoffnung. Doch PC-User und Analog-Besucher machten sich an diesem Dienstagnachmittag so rar, dass man sie allesamt an vier Händen hätte abzählen können.

Große Themen vor überschaubarem Publikum

Dabei gab sich der Unternehmensverband (UV) Kiel alle Mühe, „als besondere Verbeugung vor der #diwokiel2018“ ein innovatives Veranstaltungsformat zu etablieren.

Auf der Facebook-Seite der Digitalen Kieler Woche konnten die User die einstündige Veranstaltung nicht nur live verfolgen, sondern sie durch eigene Kommentare oder Fragen auch steuern. Was allerdings angesichts der maximal zugeschalteten neun Streamer ziemlich in den Hintergrund geriet.

So diskutierten Ingo Scheuse (Geschäftsführer Unternehmensverband Kiel) und Stephanie Schmoliner (Geschäftsführerin IG Metall Kiel-Neumünster) große Themen vor überschaubarem Publikum.

Digitalisierung schafft Freiraum für Kreativität

Wer dabei den sonst üblichen Schlagabtausch von Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter erwartet hatte, sah sich getäuscht. Denn im Kern waren sich beide überraschend einig: Digitalisierung berge trotz vieler Ungewissheiten unter dem Strich mehr Chancen als Risiken – für Unternehmen wie Mitarbeiter gleichermaßen.

„Zum Beispiel, wenn Digitalisierung dafür sorgt, dass stupide Arbeiten wegfallen“, erklärte Ingo Scheuse. Das wiederum schaffe Freiräume zur Entwicklung kreativen Potenzials. „Kreativität wird auch dringend benötigt, wenn Unternehmen mit der unglaublich schnellen technischen Entwicklung und den damit eröffneten Möglichkeiten Schritt halten wollen.“