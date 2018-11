Kiel

Das Konzept der gut zweistündigen Show "Disney on Ice" ist ebenso altbewährt wie erfolgreich: Das berühmteste Mäusepärchen auf dem Planeten, Micky und Minnie, nehmen das Publikum an die Hand. Vom 20. bis 23. Dezember 2018 ist die Show mit insgesamt sieben Shows in der Kieler Sparkassen-Arena zu Gast.

Gemeinsam mit ihren Comic-Kumpels Donald und Goofy sind sie der rote Faden, der die Höhepunkte von vier Disney-Blockbuster-Produktionen verbindet: „Die Eiskönigin – Völlig unverfroren“, „Arielle, die Meerjungfrau“, „Die Schöne und das Biest“ sowie „Rapunzel – Neu verföhnt“.

Disney-Zauber erstarrt nicht auf dem Eis

Den Grund für den jahrzehntelangen Erfolg der seit 1980 in aller Welt präsentierten Mischung aus Musical und Kufenkunst offenbart auch die aktuelle Produktion, die am vergangenen Wochenende in der Hamburger Barclaycard-Arena übers Eis ging. Der märchenhafte Zauber der Film-Originale erstarrt auf dem Eis nicht.

Den auf jeweils bis zu 25 Minuten eingedampften Geschichten um Arielle, Eiskönigin, Rapunzel und Belle können auch Unkundige noch folgen. Texte und Originalsongs (auf Deutsch produziert) kommen zwar vom Band.

Schlusspunkt mit Gänsehautfaktor

Aber je tiefer man in die Geschichten eintaucht, desto mehr vergisst man nicht nur die Konserve, sondern auch das Eis. Denn die Selbstverständlichkeit, mit der die rund drei Dutzend Eiskunstläufer plus der neun Solisten aus aller Welt darüber schweben und springen, lässt ihre sportlichen Höchstleistungen fast vergessen.

Wenn die temporeiche Mischung aus Musical, Film-Reminiszenz und Sportshow nach mehr als zwei Stunden mit einer wahren Orgie aus Licht, Kostümen und Musik endet, ist dies auch ein Schlusspunkt mit Gänsehautfaktor. Als im Blaulicht auch noch „Schnee“ aufs Eis rieselt, ist das Ziel erreicht: Groß und Klein kommen endgültig an – in Disneyland.

Veranstaltung: Disney on Ice in Kiel

Disney on Ice in Kiel "Disney on Ice" in der Sparkassen-Arena in Kiel: 20. bis 23 Dezember 2018, zum Teil mehrere Aufführungen an einem Tag. Alle Infos zu Tickets und Terminen im Überblick.

Mehr Nachrichten aus Kiel finden Sie hier