Kiel Drachenbootrennen - Paddelspaß mit Gegenwind Starker Gegenwind, aber nicht böig, etwas Sonne, viele Wolken und noch angenehm warmes Wasser: Unter diesen Bedingungen traten 96 Funteams und 63 Schulteams Freitag und Sonnabend zum 13. Drachenbootrennen an der Hörn an.

Von Karina Dreyer

