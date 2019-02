Das Strafverfahren um einen blutigen Streit zwischen zwei Köchen eines Lokals in der Innenstadt endete am Donnerstag erneut mit einem Freispruch. Bevor der schmächtige Angeklagte (44) in der Küche zum Messer griff, war er laut Urteil von seinem deutlich größeren Kollegen (36) angegriffen worden.