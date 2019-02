Kiel

Das neue Zentrum für E-Sport soll zur dritten Digitalen Woche Kiel im September 2019 in der Kieler Innenstadt eröffnet werden, teilte das Ministerium am Freitag mit. Stadt Kiel und Land Schleswig-Holstein stellen dafür Fördermittel in Höhe einer Viertelmillion Euro bereit. Hierfür gab es eine Mehrheit im Kieler Rat.

Landesregierung und Stadtverwaltung arbeiten mit dem eSport-Bund Deutschland (ESBD) zusammen, der Träger des Zentrums werden und weitere Partner gewinnen soll. Mittelfristig soll es sich selbst tragen. „Wir haben den Anspruch, bundesweites Vorbildprojekt für Digitalisierungskompetenz und E-Sport zu sein“, sagte Innen-Staatssekretärin Kristina Herbst ( CDU).

E-Sport-Zentrum in Kiel soll bundesweites Flaggschiff werden

Im März 2019 will der Verband einen Workshop mit potenziellen Partnern für das E-Sport-Zentrum in Kiel ausrichten. „Gemeinsam können wir hier ein bundesweites Flaggschiff für nachhaltiges Training bis in den Spitzenbereich des E-Sport schaffen“, sagte ESBD-Präsident Hans Jagnow.

E-Sport steht für elektronischen Sport, also Wettkampf zwischen Menschen mit Hilfe von Computer- und Videospielen. Der Landtag hatte Ende vergangenen Jahres 500 000 Euro für die Förderung kommunaler E-Sport-Häuser bereitgestellt.

Lesen Sie auch: Lasst uns spielen - die Videospielszene in Schleswig-Holstein

Von KN/dpa