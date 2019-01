Kiel

Weil’s so schön war: Die Ehrlich Brothers, im März 2018 schon einmal mit ihrer Show „Faszination“ in Kiel zu Gast, verzauberten die Sparkassen-Arena am Freitagabend erneut in ein Rund voller Magie und Zauber.

Zusatzvorstellung nach erstem Erfolg

Die lockere Art, mit der die beiden Zauberbrüder ihre Kunst zeigten, begeisterte knapp 6000 Zuschauer aller Altersklassen auch in der Zusatzvorstellung. Auch wenn es mal gruselig wurde und einer der beiden von einer Riesensäge halbiert wurde, damit der andere mit vier Beinen tanzen konnte, die Brüder Andreas und Christian, die mit bürgerlichem Namen Reinelt heißen, vergaßen nie das Augenzwinkern – auch als Christian erst geschrumpft und dann wieder gestreckt wurde. Die Brüder ließen außerdem einen Monstertruck aus dem Nichts erscheinen oder teleportierten Schwiegermütter aus dem Publikum von der Bühne weg.

Zehn Lkw für die ganze Technik

Der Aufwand für die Shows ist enorm: Allein zehn Lkw sind nötig, um die Requisiten und das Bühnenbild zu transportieren. Die 70-köpfige Crew verlegt jeden Abend 30 Kilometer Kabel – und zündet 500 Spezialeffekte.

Von kn online