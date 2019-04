Kiel

Mit Erfolg: Das Team ist einer von 32 Gewinnern und ergatterte zudem den Publikumspreis. Der Probe-Hoodie ist so bequem, dass Student Lars Schütt ihn schon seit einiger Zeit trägt und ungern wieder ausziehen möchte. Aber der Pullover mit Kapuze ist längst noch nicht so, wie er am Ende auf den Markt gebracht werden soll. Das Ziel der Studenten: „Wir lassen ihn unter fairen Arbeitsbedingungen produzieren und fördern zusätzlich noch die lokale Textilindustrie, indem wir den Hoodie in Kiel mit alten Segeln veredeln lassen“, so Schütt.

Kampf gegen die Ressourcenverschwendung

Mit diesem Upcycling wollen sie der Ressourcenverschwendung den Kampf ansagen und jedem der Hoodies aus Biobaumwolle mit unterschiedlichen Segelstoffen einen individuellen Look verpassen. Etwa 2000 Euro kostet der Anschub des Projektes, das Geld bekamen sie von der Yooweedo-Jury zugesprochen. Zudem erhielten sie den mit 1000 Euro dotierten Publikumspreis, 540 Leute stimmten online für ihr Projekt. „Wir haben alles abgeräumt was ging und wollen nun loslegen. Ich freue mich riesig auf den Moment, wenn wir unsere ersten fertigen Hoodies in der Hand halten“, beschreibt Leonhard Otto. Nun sollen von dem Geldgewinn Prototypen von Profis genäht und mit Segelstoff individualisiert sowie eine Webseite unter www. seaitclothing.de samt Onlineshop aufgebaut werden.

