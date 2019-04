Kiel

Gegen 22.50 Uhr sollen drei Männer zwischen 31 und 38 Jahren an dem Mehrfamilienhaus aufgetaucht sein, gewaltsam haben sie sich laut Polizei und Staatsanwaltschaft Zutritt zu einer Wohnung verschafft und durch eine Tür geschossen. Der 34-jährige Mieter wurde durch fliegende Splitter leicht verletzt.

Polizei fand auch eine Pistole

KN-online-Informationen zufolge wurde die Polizei noch aus dem Wohnbereich alarmiert: "Zahlreiche Streifenwagen waren an der Fahndung beteiligt", sagte Arends. Wie diese Zeitung erfuhr, hatte zivile Polizisten bereits bei der Anfahrt zum Tatort ein verdächtiges Fahrzeug erkannt – und leiteten so eine Kontrolle ein. Offenbar völlig zurecht. Letztlich wurden vier Personen festgenommen. Bei einer von ihnen fand die Polizei auch eine scharfe Pistole.

Im grünen Hof herrscht Ruhe

Am Tag danach herrscht vollständige Ruhe in dem von drei Mehrfamilienhäusern eingefassten Hof: Hinter Grün der Eingang zum historischen Backsteingebäude aus den 30er-Jahren. Drei Personen reden, aber auch wieder nicht: Sie seien gestern Abend nicht da gewesen, sie wohnten hier nicht – sie wollten erst etwas besprechen. Wusste hier niemand etwas?

Die Spurensicherung findet eine Patrone

Im gegenüberliegenden Mehrfamilienhaus öffnet jemand ein Fenster: Eine Frauenstimme singt laut Schlager. Und dann kommt am frühen Nachmittag die Spurensicherung noch einmal vorbei, weil plötzlich eine Patronenhülse vor dem Haus auftaucht. Das Objekt sieht aber eher nach Signalmunition aus. Im Haus haben sie bereits in der Nacht Spuren gesichert, wie an einer fraglichen Wohnungstür sichtbar wird. Hier ist klar Pulver zu erkennen, mit dem Fingerabdrücke genommen werden.

Großeinsatz in Elmschenhagen kaum aufgefallen

Und dann heißt es von einigen Nachbarn doch noch, dass es hier auch einige Streitigkeiten gegeben habe. Gründe und Beziehungen seien aber unklar. Vom Schuss, oder dem Großeinsatz in der Nacht hätten sie aber nicht viel mitbekommen: Die Informationen, über die sie sich austauschen, stammen von KN-online oder aus dem Radio. Einer der Anwohner trifft eine Grundsatzaussage: "Hier in Elmschenhagen gibt es sehr viel Kriminalität und es passiert Schlimmes. Darüber sollte viel mehr berichtet werden." Zumindest mit Blick auf die unklaren Ereignisse in der Nacht kann ihm nicht widersprochen werden.

