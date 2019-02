Kiel

Laut Initiatoren fanden am Sonnabend außer in Kiel bundesweit noch in zehn weiteren Landeshauptstädten ähnliche Protestkundgebungen der "bunten Westen" statt. "Wir wollen Druck machen, damit sich endlich etwas bewegt", erklärte der Mitinitiator der Kieler Demo Siegfried Lauinger: "Denn den Parteien gelingen keine grundlegenden Veränderungen, ihre Strukturen sind viel zu verkrustet."

Bunte Westen als Solidarität mit den Franzosen

Den Anstoß zur Bildung der Sammlungsbewegung "Aufstehen" habe zwar die Co-Bundestags-Fraktionschefin der Linken, Sahra Wagenknecht, im Herbst des vergangenen Jahres mit der von ihr initiierten Internet-Plattform gegeben. "Trotzdem sind wir keine fünfte Kolonne der Linken, sondern überparteilich", versicherte Lauinger. Unterstützt werde das Bündnis unter anderem von Gewerkschaften, dem Friedensforum oder dem Anti-Globalisierungsnetzwerk Attac.

Dass die meisten Demonstranten in Kiel gelbe, grüne oder orangefarbene Westen trugen, war nach Darstellung des Demo-Organisators eine Art Solidaritätsbekundung mit der Protestbewegung der "Gelbwesten" in Frankreich. "Schließlich verfolgen sie ähnliche Ziele wie wir."

Weitere Aktionen in Kiel geplant

Diese Ziele wurden auch bei den Kundgebungen auf dem Asmus-Bremer- und dem Europaplatz deutlich: Senkung der Rüstungsausgaben, Stopp von Waffenexporten, Abschaffung von Hartz IV, dafür Anhebung der Sozialleistungen wie Arbeitslosengeld oder Renten.

Bei einer einmaligen Protest-Aktion der " Buntwesten" in Kiel soll es aber nicht bleiben. Für März sei eine weitere Auflage geplant. Auch dann würden wieder Teilnehmer aus ganz Schleswig-Holstein in der Landeshauptstadt erwartet.

