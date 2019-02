Kiel

Angebranntes Essen sorgt für Feuerwehreinsatz im Kieler Stadtteil Gaarden: Die Brandbekämpfer haben in der Nacht zu Freitag eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Norddeutschen gelüftet. Laut Leitstelle wurde die Feuerwehr gegen 24 Uhr über einen möglichen Brand informiert. Weil die Bewohner nicht angetroffen werden konnten, verschafften sich die Einsatzkräfte selbst Zutritt zur betroffenen Wohnung.

Angebrenntes Essen verursacht Rauch

Auf dem Herd qualmte stark angebranntes Essen. Trotz intensiver Rauchentwicklung war jedoch noch kein Feuer ausgebrochen. Die Räume mussten nur gelüftet werden. Es wurden keine Personen verletzt, das Gebäude musste auch nicht evakuiert werden.

Mehr Nachrichten unter www.kn-online.de

Von kst/RND