Am Sonnabend, 5. Januar 2019, steigt in der Kieler Sparkassen-Arena wieder das absolute Highlight im schleswig-holsteinischen Fußballkalender: Das Lotto-Masters wird wieder die Fußballfans in die Landeshauptstadt locken. Holstein Kiel tritt in der Vorrunde gegen den SV Todesfelde, den Heider SV und den TSV Bordesholm an.