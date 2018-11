Kiel

Mehr als 100 Anrufe hatte es am Dienstagabend in Kiel, Neumünster und Molfsee gegeben. Eine Häufung gab es offenbar wieder in der Landeshauptstadt. Auf einen Betrug in Kiel scheint eine Person hereingefallen zu sein.

"Wir haben im Laufe des Tages auch von einem Fall in Kiel erfahren, den wir noch überprüfen: Die Schadenssumme könnte bis zu 15.000 Euro betragen", sagte Polizeisprecher Oliver Pohl.

Raffinierte Betrugsmaschen

Die Betrugsmaschen machen der Polizei und den Bürgern extrem zu schaffen: Zuletzt hatte es vergangene Woche einen erfolgreichen Enkeltrick im Kreis Plön gegeben. In Kiel entstanden auch schon einmal 40.000 Euro Schaden per Enkeltrick – ein falscher Staatsanwalt erbeutete gar 300.000 Euro. Die Polizei gab bereits Hinweise heraus, wie sich ältere Bürger schützen können.

