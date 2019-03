Kiel

Mittels Levensauer und Holtenauer Hochbrücke überwanden die 875 Teilnehmer am Sonntagmorgen gleich zweimal den Kanal bevor es durch das hügelige Projensdorfer Gehölz zurück zum Ernst-Barlach-Gymnasium, dem Start und Zielbereich des Laufklassikers, ging.

Da musste selbst Crossspezialistin und Olympiateilnehmerin Maya Rehberg ( Toyota Autocentrum Lass) ein wenig auf die Zähne beißen: „Zum Glück geht es zum Abschluss noch eine Runde um dem Sportplatz, da kann man es dann noch mal schön rollen lassen“, erklärte die CAU-Studentin mit einem Augenzwinkern, nachdem ihr dies erst beim Einlauf in das Stadion bewusst geworden war. Dennoch erreichte Rehberg bereits als Gesamtfünfte in 1:04:03 Std. das Ziel. Lediglich vier Männer, allen voran Teamkollege Mansor Farah (LG Zippels Runaways) in 57:50 Min., waren an diesem Tage schneller unterwegs. Auf den Plätzen folgten Nick Hansen ( Borener SV) und Lukas Weidinger (Segeberger Ruderclub) sowie Trixi Trapp (LG POWER-Schnecken) und Ronja Schuldt.

Jessika Ehlers gewann bei den Frauen auf der Langstrecke

Einen weiteren Erfolg eines Olympiateilnehmers konnte Cheforganisator Henning Mohr (LG Albatros) auf der Langstrecke verbuchen. Wie Rehberg hatte auch Steffen Uliczka (Take Maracke und Partner) Mitte der Woche kurzfristig nachgemeldet und siegte souverän in 1:47:35 Std., während bei den Frauen einmal mehr Jessika Ehlers (LG Zippels Runaways) in 1:58:49 Std. den Ton angab. Für die Titelverteidigung gilt es sich nun den 29. März 2020 im Kalender rot zu markieren, denn „egal ob mit oder ohne Levensauer Hochbrücke, der Lauf findet weiter statt“, räumte Mohr am Rande des Laufs mit den Gerüchten um eine mehrjährige Pause auf.