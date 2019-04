Mehr als 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten am Dienstag ein Feuer an einem Mehrfamilienhaus in Kiel löschen. Bei Handwerksarbeiten kam es kurz nach 17 Uhr zu einem Feuer. Für die Löscharbeiten musste die Feldstraße zwischen Homannstraße und Mercatorstraße voll gesperrt werden.