Kiel

Die Übergabe der letzten von insgesamt 130 Eigentumswohnungen erfolgt demnach im November, sodass er mit der endgültigen Fertigstellung des gesamten Quartiers im Dezember rechnet. Fest steht jedoch, dass ins Erdgeschoss die Santander-Bank einzieht.

Auf dem 6500 Quadratmeter umfassenden Grundstück entstanden für Investitionen von 70 Millionen Euro 213 Ein- bis Vierzimmer-Eigentums- und Mietwohnungen samt Außenanlagen. Ein extrem kompliziertes Bauvorhaben mit einer schwierigen Logistik, sagt Hoffmeister im Rückblick, aber eins, das sich gelohnt hat: Die meisten Eigentumswohnungen in vier der sechs Häuser sind verkauft, viele Mietwohnungen bereits belegt.

Erste Mieter kamen im Juni

Die ersten Mieter sind, wie berichtet, ab Juni in das Gebäude der Hanse Merkur (Hamburg, 52 Wohnungen) in der Flämischen Straße eingezogen. Ab 1. Juli folgten die Mieter der Kersig Immobilien (Kiel, 31 Wohnungen). „Neubau-Mietwohnungen in einer zentraleren Lage als hier gibt es in Kiel momentan nicht“, wirbt Marc-Oliver Peschke, Immobilienberater Vermietung bei Grossmann & Berger für die noch etwa 25 freien Wohnungen der Hanse Merkur. Die Zwei- bis Drei-Zimmer-Wohnungen zwischen 48 und 106 Quadratmetern verfügen über Balkone, Loggien oder Terrassen, offene Wohn- und Essbereiche, bodentiefe Fenster, Böden in Holzdielenoptik und Fußbodenheizung. Eine Ausstattung, die sich in der Miete niederschlägt: Die Kalt-Mieten für die Wohnungen im Hanse-Merkur-Gebäude liegen laut Grossmann & Berger zwischen rund 728 und 1400 Euro, die Warm-Mieten bei rund 847 bis 1664 Euro.

Beliebte Lage: Viele Wohnungen vergeben

Die NGEG (Norddeutsche Grundstücksentwicklungsgesellschaft) ist neben der ABG (Allgemeine Betreuungsgesellschaft) die Hauptinvestorin. In ihrem Haus 3 sind noch drei Eigentumswohnungen zu haben, in Haus 6 zwei. Die letzte im Haus 4 in der Fischerstraße verkaufte Bernd Hoffmeister in der vergangenen Woche. Nur in Haus 5 verzögerte sich die Übergabe an die Eigentümer, meist Eigennutzer – wegen der Insolvenz des Fassadenbauers, der spezielle Glas-Blech-Paneele angefertigt hatte. Im vergangenen Jahr waren die Investoren noch von einer Fertigstellung Mitte 2018 ausgegangen, dann von August/September. Aber die Blechfassadenteile könne man nicht so eben nachkaufen, begründet Hoffmeister die weitere Verschiebung: „Für die Verzögerungsschäden kommen wir natürlich auf.“ Für die Santander-Bank bedeuten die noch ausstehenden Arbeiten und Ausbauphase, dass sie nicht vor Juni 2019 mit dem Umzug ins Schlossquartier rechnet. „Bis dahin bleibt unsere Filiale am Dreiecksplatz 6 weiterhin geöffnet“, versichert eine Banksprecherin.