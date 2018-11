Kiel

Eröffnet wird das Festival auf der Krusenkoppel am 22. Juni von einem, der dort schon mal gastierte, in Eutin geboren wurde und als Student in Kiel gelebt hat: "Tatort"-Ermittler Axel Prahl präsentiert - mit seinem Inselorchester im Rücken - das aktuelle Album "mehr".

Chansonnier Tim Fischer hat nicht nur in Kiel eine treue Fan-Gemeinde, mit dem Pianisten Thomas Dörschel singt er am 25. Juni unter dem Motto „Die alten schönen Lieder" ein Best-of-Programm. Auch die Anhängerschaft von Fanny van Dannen (26. Juni) verehrt diesen eigenwilligen Liedermacher, vor allem wegen seiner satirischen Texte wie auch auf seinem neuen Album "Alles Gute, Motherfucker".

Soul ist ein Schwerpunkt

Stark beeinflusst vom R’n’B, Swing, Blues, Country und Rock’n’Roll der 40er und 50er Jahre ist der Stil der drei Geschwister Kitty, Daisy und Lewis Durham aus London, die am 23. Juni dran sind. Soulig klingt auch der Electro-Pop des Berliner Quartetts Laing (27. Juni), drei Sängerinnen und eine Tänzerin. Ein nominelles Highlight des Festivals ist die charismatische deutsch-ghanaische Sängerin Y’akoto aus Hamburg, die das Publikum am 28. Juni mit den souligen Songs ihrer Alben "Babyblues, "Moody Blues" und dem jüngsten namens "Mermaid Blues" betören wird.

Kein "Gewaltig leise" ohne A-Cappella

Mit spektakulären A-cappella-Versionen von Radiohead-, Depeche-Mode- oder Massive-Attack-Songs hat sich das preisgekrönte Berliner Vokal-Quintett Onair (24. Juni) seit seiner Gründung vor sechs Jahren einen fabelhaften Ruf ersungen. Das Kölner A-cappella-Quintett basta (30. Juni) zählt schon zu den Stammgästen auf der Krusenkoppel-Bühne, diesmal präsentiert es sein Programm "In Farbe".

Mit Ukulelen zwischen den Stühlen

Schon mehrfach hat The Ukulele Orchestra of Great Britain (29. Juni) in Kiel gespielt. Unter dem Motto "Mit Ukes und Dollerei“ agieren die acht virtuosen Briten bei "Gewaltig leise" auf dem kleinen Saiteninstrument und werden sich auch als fähige Sänger erweisen. Heraus kommen ganz eigene Versionen von modernen Klassikern wie ein folkig swingendes "Heroes" (David Bowie) oder ein forsches "Highway To Hell" (AC/DC), zu dem einer der Musiker wie Angus Young mosht.