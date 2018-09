Kiel

Das erklärte die Sicherheitsbehörde am Dienstagvormittag. Gegen 4.15 Uhr hatte demnach ein Sicherheitsdienst angerufen, der in der Olshausenstraße eine Person beim Besprühen eines Lkw beobachtete. Mehrere Streifenwagen des 1. Reviers wurden zum Tatort geschickt. Zeugen vor Ort gaben allerdings an, der Verdächtige sei in ein nahes Hotel gegangen.

Farbe an den Händen

Durch Zufall konnten die Beamten laut Polizei eine Person an einem Fenster der Herberge beobachten: In dem entsprechenden Zimmer trafen sie einen 19-Jährigen mit Farbe an Händen und Kleidung. Er habe jedoch jede Beteiligung am Grafitti zurückgewiesen, so die Polizei.

Gestohlen gemeldetes Handy

Im Hotelzimmer fanden die Polizisten außerdem ein als gestohlen gemeldetes Handy und in der Nähe des Tatorts ein weiteres Graffiti an einer Bushaltestelle. Der 19-Jährige muss sich jetzt mit Anzeigen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Diebstahls auseinandersetzen. Nach Aufnahme der Personalien kam er zunächst auf freien Fuß.