Die Stadt mobilisiert ihre Jugendarbeit – im wörtlichen Sinn. Weil der Jugendtreff in Pries wegen Gebäudeabriss schließen muss und keine Ersatzräume in Sicht sind, setzt die Stadt auf eine ungewöhnliche (Zwischen-)Lösung: Sie will einen Doppeldeckerbus für mobile Jugendarbeit einsetzen.