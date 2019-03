Im Einkaufszentrum Sophienhof in Kiel entwickelte sich am Mittwochnachmittag bei dem Schnellimbiss `Nordsee´ ein Fettbrand in einer der Fritteusen. Zu einem offenen Feuer sei es nicht gekommen – daher war auch keine Evakuierung erforderlich, so Karsten Bärschneider vom Center Management.