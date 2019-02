Kiel

Der Alarm wurde um 12.30 Uhr ausgelöst, als kurz nach dem Festmachen an Bord Rauch gemeldet wurde. Ursache war ein Kabelbrand an einer Pumpe. Aus Sicherhetsgründen wurde sofort auch die Bundeswehr-Feuerwehr des Marinestützpunktes alarmiert. Die Einsatzkräfte rückten mit einem Löschzug an.

„Die Besatzung der Fregatte hatte das Feuer aber schnell gelöscht. Die Feuerwehr wurde aus Sicherheitsgründen zur Unterstützung alarmiert“, so ein Sprecher des Marinekommandos. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr halfen bei der Belüftung. Verletzt wurde niemand, so der Sprecher.

Fregatte kam aus Norwegen

Die 22 Jahre alte Fregatte „Bayern“ ist in Wilhelmshaven beheimatet und war nach einem Manöver vor Norwegen am Sonnabend nach Kiel eingelaufen. Hier sollen die 190 Crewmitglieder auch ein wenig Kraft für neue Übungen tanken.

Wie gefährlich Brände an Bord sind, mussten bereits die Besatzungen von zwei Schwesterschiffe der „Bayern“ auf der Ostsee erfahren.

Schwesterschiffe hatten bereits Brände an Bord

Im Oktober 2016 musste die Fregatte „Brandeburg“ nach einem Feuer im Großen Belt in Kiel eingelaufen. Im September vorigen Jahres hatte die Fregatte „ Schleswig-Holstein“ in der Kieler Bucht einen Brand in einer Schalttafel.

In beiden Fällen wurde das Feuer von der Besatzung schnell gelöscht. An Bord der „ Schleswig-Holstein“ wurden jedoch zehn Soldaten leicht verletzt.