Kiel

Staub durch Bauarbeiten sorgte am Dienstag für einen Feuerwehreinsatz im Hotel Steigenberger Conti Hansa am Schloßgarten in Kiel. Kurz nach 10.30 Uhr hatte Brandmeldeanlage Alarm des Gebäudes am Schlossgarten ausgelöst. Die Feuerwehr rückte mit den beiden Löschzügen der Haupt- und Ostwache an.

„Nach kurzer Überprüfung der Brandmeldeanlage konnte Staub durch Bauarbeiten als Grund für den Alarm festgestellt werden“, so Thomas Dreher vom Lagedienst der Berufsfeuerwehr Kiel. Die Einsatzfahrzeuge konnten deshalb nach wenigen Minuten wieder abrücken.

Erst am Wochenende hat es in einem Hotel im Wissenschaftskiel in Kiel gebrannt. Hier wurde eine Person verletzt.