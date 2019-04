In der Holtenauer Schleuse gab es am Sonnabend einen Notfall. Beim Festmachen von Sportbooten stürzte ein Besatzungsmitglied gegen 16.30 Uhr auf einen der Schwimmfendern in der Schleuse und verletzte sich. Die Frau musste mit der Leiter von der Feuerwehr gerettet werden und kam in der Klinik.