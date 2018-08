Flammen an einem Wohnungsfenster am Westring haben am Sonntag die Kieler Feuerwehr auf den Plan gerufen. Aufmerksame Nachbarn alarmierten gegen 19 Uhr die Rettungskräfte, wie deren Sprecher am Montag bestätigte. Vor Ort stellte sich heraus: Die Flammen stammten vom einem am Fenster befestigten Grill .